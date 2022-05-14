شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الثالث من Miz & Mrs يطرح فى يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح الموسم الثالث من المسلسل الواقعى Miz & Mrs، بداية من يوم 6 يونيو المقبل، على شبكة USA، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، وذلك بعد انتهاء عرض الموسم الثانى في 17 مايو الماضى، حيث بدأ عرض الموسم فى 29 يناير من العام الماضى 2020.

ولم تكشف الشبكة المنتجة للعمل عن أي معلومات حول ما سيدور عنه الموسم الثالث من Miz & Mrs.

وكان قد انتهى الموسم الثانى من المسلسل الواقعى Miz & Mrs مع احتفال مايك وماريز بالذكرى السنوية لـ عيد زواجهم، وساعد مايك والده في العثورعلى هواية تحولت إلى عمل تجاري، وحققت ماريز نجاحًا في ريادة الأعمال.

ويقوم ببطوله المسلسل الواقعى Miz & Mrs، الأشخاص الحقيقين وهم ماريز ميزانين، ومايك.

ويدور مسلسل تليفزيون الواقع حول توازن زوجين من برنامج WWE، وطرق تعاملهم لأول مرة مع أبنائهم الصغار، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".