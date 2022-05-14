شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أبو المجد: جمعت بين التمثيل والتأليف فى "زومبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان الشاب وليد أبو المجد حول مشاركته مع النجم على ربيع فى أحدث أفلامه "زومبى" ممثلًا ومؤلفًا، إذ يجسد شخصية عبد السلام، الفتى الساذج الذى يتحول إلى زومبى مع الأحداث، بالإضافة إلى مشاركته السيناريست أمين جمال فى كتابة الفيلم.

وقال وليد أبو المجد أتحدث معى على ربيع حول رغبته فى تقديم عمل سينمائى جديد ومختلف، لا أن يكون كوميديا فقط، فكانت الفكرة العمل على فيلم يجمع بين الرعب والكوميديا، واستغرق العمل على الفيلم 3 سنوات، كان لا يهمنا متى سيطرح الفيلم بقدر أن يكون الفيلم جيد المحتوى بكل تفاصيله.

وأضاف أبو المجد: الحمد لله على ربيع لأول مرة يحقق إيرادات بهذا الرقم فى السينما، وهذا بفضل أنه لم يقصر أحد سوء ممثلين ومخرج ومنتج، ولمست هذا فى صالات العرض، فكان الضحك مستمرا منذ بداية الفيلم حتى نهايته وتنادينى الناس باسم الشخصية بعد انتهاء العرض، مؤكدا أن العمل خال من أى "إيفيهات" جنسية، تخجل منها الأسرة المصرية.

وتابع: "أما عن دور عبد السلام الذى أجسده فى الفيلم، فكنت مرشحا له من البداية، والمخرج عمرو صلاح شافنى فى أكثر من تجربة من قبل، وحاولت من خلال الدور أن أخلق منه شيئا يجعل الجمهور يتذكرنى بعد انتهائهم من المشاهدة، من خلال تفاصيل عديدة، تسريحة الشعر، الضحكة، بلاهته، وساعدنى على الوصول إلى شكل الشخصية المخرج عمرو صلاح.

ويخوض الفنان على ربيع المنافسات السينمائية فى موسم عيد الفطر الجارى، بفيلم "زومبى" الذى حصد إيرادات كبيرة هى الأعلى بالنسبة لعلى ربيع فى السينما منذ تقديمه البطولة المطلقة، اذ قدم قبل "زومبى" 3 أفلام هم "حسن وبقلظ" و "خير وبركة" و"الخطة العايمة" ولم تصل إيرادات أى من هذه الأفلام إلى 10 مليون جنيه.

وقدم على ربيع أولى بطولاته السينمائية عام 2016 من خلال فيلم "حسن وبقلظ" بمشاركة كريم فهمى، وحصد الفيلم إيرادات بلغت 8 مليون جنيه، ثم قدم على ربيع فيلمه الثانى "خير وبركة" عام 2017 وحقق الفيلم 8 ملايين جنيه أيضاً، ثم خاص على ربيع تجربة سينمائية جديدة فى فيلم "الخطة العايمة" عام 2020 وحقق إيرادات وصلت إلى 9 ملايين جنيه.

يذكر أن فيلم "زومبى" بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث الفيلم فى إطار رعب وكوميدى لايت، حيث يرتبط على ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة على ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان فى صراع خاصة بعد ظهور الزومبى ومصاص الدماء ضمن الأحداث.