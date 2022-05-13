137.7 مليون مشترك في “ديزني بلاس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت مجموعة “ديزني” الترفيهية العملاقة وثبة جديدة في عدد مشتركي منصتها للبث التدفقي “ديزني بلاس”، ما يزيد الضغط على منصة “نتفليكس” التي تواجه ركوداً في النمو.

وبلغ عدد مشتركي منصة “ديزني بلاس” 137.7 مليون، بزيادة 33 % خلال عام واحد.

واستقطبت المجموعة التي تتخذ مقراً لها في كاليفورنيا 7.9 مليون مشترك إلى خدمتها للفيديو عند الطلب بين نهاية ديسمبر ومطلع أبريل الماضيين، ويقابل هذه الزيادة الضخمة تراجع سجلته منافستها الكبرى “نتفليكس” التي فقدت 200 ألف مشترك خلال الفترة عينها في هبوط غير مسبوق منذ أكثر من عقد.