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137.7 مليون مشترك في “ديزني بلاس”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت مجموعة “ديزني” الترفيهية العملاقة وثبة جديدة في عدد مشتركي منصتها للبث التدفقي “ديزني بلاس”، ما يزيد الضغط على منصة “نتفليكس” التي تواجه ركوداً في النمو.

وبلغ عدد مشتركي منصة “ديزني بلاس” 137.7 مليون، بزيادة 33 % خلال عام واحد.

واستقطبت المجموعة التي تتخذ مقراً لها في كاليفورنيا 7.9 مليون مشترك إلى خدمتها للفيديو عند الطلب بين نهاية ديسمبر ومطلع أبريل الماضيين، ويقابل هذه الزيادة الضخمة تراجع سجلته منافستها الكبرى “نتفليكس” التي فقدت 200 ألف مشترك خلال الفترة عينها في هبوط غير مسبوق منذ أكثر من عقد.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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