رانيا يوسف.. “منة شلبي صاحبة أفضل دور في رمضان 2022”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن رأيها في الأعمال الدرامية التي تم تقديمها في موسم رمضان 2022 الفائت، مؤكدة أن أكثر دور فضلته ولفت انتباهها في الموسم هو دور الفنانة منة شلبي في مسلسل “بطلوع الروح”.

وأكدت رانيا يوسف خلال حديثها في برنامج MBC Trending على قناة MBC “أن أكثر دور تُفضل أن تقدمه هو دور منة شلبي في مسلسل (بطلوع الروح)، مؤكدة أن هذا الدور كان متعبًا للغاية، لكنها تحب الأدوار الصعبة”.

وتابعت رانيا يوسف أنها كانت تخشى كثيرًا على منة شلبي وجميع طاقم العمل بسبب الظروف الجوية التي كانوا يصورون فيها العمل، بالإضافة إلى الطابع الخاص للمكان الذي صوروا فيه المشاهد، وأضافت: “لكني أعشق الأدواء الصعبة وكنت مستمتعة بأداء منة شلبي”.

مسلسل “بطلوع الروح” عُرض في رمضان 2022 الماضي، وهو من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند ابو عبود، عادل كرم، من تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج كاملة أبو ذكري، ويطرح المسلسل قضية الإرهاب وتدور أحداثه حول مهندسة إلكترونيات تضطرها الظروف للتواجد ضمن أفراد تنظيم إرهابي.