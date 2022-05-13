كيفين سبيسي يعود إلى هوليوود في “1242 – بوابة إلى الغرب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد خمس سنوات من استبعاده من فيلم «كل النقود في العالم» لريدلي سكوت، ومن نبذ هوليوود له إثر اتهامه من قِبل أكثر من عشرة رجال بالاعتداء الجنسي وسوء السلوك في عام 2017، يعود النجم كيفين سبيسي إلى هوليوود.

وسيشارك سبيسي، الفائز بجائزة الأوسكار أفضل ممثل عام 2000 عن دوره في فيلم «جمال أمريكي»، في فيلم «1242 – بوابة الغرب».

ويشارك البطولة في الفيلم إريك روبرتس وكريستوفر لامبرت وتيرينس ستامب.

ويروي فيلم «1242» قصة القائد العسكري لجنكيز خان، باتو خان، الذي تم انتخابه قائدًا عامًا للجزء الغربي من إمبراطورية المغول.

وفي الفيلم يواجه باتو خان رجلا حكيما وذا تأثير روحي عميق يُدعى سيزارياني (سبيسي)، وتجابه قواته في المجر قلعة حصينة أوقفت غزوه لأوروبا وتسببت في نهاية المطاف في سقوطه.

والفيلم من إخراج المجري بيتر سوس وسيناريو آرون هورفاث وجوان لين. وسيبدأ تصوير الفيلم في أكتوبر 2022 في المجر ومنغوليا.

واتهم سبيسي في السابق من قبل أكثر من عشرة رجال بالاعتداء الجنسي. وفي عام 2018، واتُهم بالاعتداء الجنسي على مراهق في حادث يعود لعام 2016، وأُسقطت الاتهامات لاحقا.

وبعد موجة الاتهامات وإسقاطها، شارك بدور قصير في فيلم «الرجل الذي رسم الإله» للمخرج فرانكو نيرو. وتدور أحداث الفيلم حول رسام أعمى يستطيع رسم صور «بورتريه» للأشخاص اعتماداً على سماعه أصواتهم.

وأدت الاتهامات بالتحرش إلى خسارة سبيسي دوره في مسلسل «هاوس أوف كاردز»، الذي حظي بنجاح وشهرة واسعين، ولعب فيه دور السياسي المحنك، فرانك أندروود.

وقد ظهر سبيسي للمرة الأولى بعد أعوام من العزلة في أغسطس/آب 2019، حيث قرأ قصيدة عن ملاكم يندب فقدانه عمله الناجح، وكان هذا بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إسقاط تهمة التحرش عنه.