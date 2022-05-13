الملايين تحاصر إليسا وسعد لمجرد .. “من أول دقيقة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاعت أغنية “من أول دقيقة” التي تجمع النجمين إليسا وسعد لمجرد على طريقة الديو أن تحقق أكثر من 35 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب” خلال 9 أيام فقط من صدورها على موقع “يوتيوب”.

ومنذ طرحها تحظى أغنية “من أول دقيقة” بانتشار واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، كما تتصدّر المرتبة الأولى في قائمة “يوتيوب” للفيديوهات الموسيقية الأكثر تداولًا في الوطن العربي.

أغنية “من أول دقيقة” من كلمات أمير طعيمه، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد ابراهيم، وترجمت أجمل مشاعر الحب في عمل مصوّر بسيط جمع إليسا وسعد لمجرد بمشاهد من كواليس تسجيل الأغنية في فرنسا.

وجاءت أغنية “من أول دقيقة” بقالب كلاسيكي في أداء رائع من إليسا وسعد لمجرد، وغربيّ توزيعًا، فشكّل العمل مفاجأة كبيرة للجمهور في الوطن العربي.