سيف نبيل يحطّم المليون مع PUBG في ساعات.. “لا تلعب وياي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية “لا تعلب وياي” التي أصدرها النجم العراقي سيف نبيل كوجه إعلاني للعبة “PUBG” الشهيرة في الشرق الأوسط والعالم، أكثر من 1.4 مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة من صدورها.

وتصدّر فيديو كليب أغنية “لا تلعب وياي” قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على “يوتيوب” في العراق، والسعودية، ولبنان، والمغرب وعدد من البلدان العربية.

أغنية “لا تلعب وياي” هي باللهجة العراقية من كلمات محمد الواصف، وألحان سيف نبيل، وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، اما الفيديو كليب فحمل توقيع المخرج حسام الحسيني.

وظهر سيف نبيل في الكليب بمشاهد تحمل الكثير من التشويق والإثارة وتترجم طابع اللعبة التي تحظى برواج واسع في الوطن العربي، حيث رصدت له ميزانية عالية جدًا ليخرج إلى الجمهور بمستوى يليق بالفنان العراقي الشهير وهذا التعاون العالمي مع لعبة PUBG.

يذكر أن محبو سيف نبيل حرصوا من مختلف أنحاء العالم على التفاعل مع جديده وتهنئته من خلال صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.