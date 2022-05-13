أديل تعيش مع حبيبها في قصر سيلفستر ستالون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال صور النجمة العالمية أديل الجديدة مع حبيبها ريتش بول، تستحوذ على اهتمام الجمهور والصحافة العالمية.

وكشفت مصادر صحفية عالمية أن الصورة الأبرز كانت لـ أديل لها مع حبيبها ريتش بول في حديقة قصرهما الجديد في بيفرلي هيلز.

وقالت المصادر أن مكان إقامة أديل الجديد كان ملكاً للنجم العالمي ​سيلفستر ستالون، حيث​ دفعت النجمة البريطانية أديل مع حبيبها ما لا يقل عن 58 مليون دولار لاقتنائه.

وكانت تقارير عالمية قد ذكرت في كانون الثاني / يناير 2022 أن الفنانة أنفقت 58 مليون دولار على شراء عقار رابع لها في بيفرلي هيلز، وهو قصر سيلفستر ستالون الضخم الذي أصبح مكان إقامتها الجديد مع ريتش بول.

وقد صمم ريتشارد لاندري المنزل الذي تبلغ مساحته 18.587 قدماً مربعاً، ويضم ثماني غرف نوم و12 حماماً.