الملكة إليزابيث حاضرة في معرض الخيول الملكي.. ولكن بسيارتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حضرت الملكة إليزابيث الثانية معرض الخيول الملكي “Royal Windsor” وهي تجلس في سيارتها الخاصة، الرينج روفر، حيث شاهدت خيولها وهي تتبادل الأحاديث مع بعض الأصدقاء من الحضور.

وذكرت مجلة “الدايلي مايلي” البريطانية أنها ظهرت بصحة معنوية جيدة جداً، وكانت تبتسم طيلة الوقت وهي تضع أحمر شفاه وردياً، وترتدي بلوزة بيضاء وسترة داكنة، ونظارة شمسية.

وعلى ما يبدو فإن الملكة لم تتمكن من تفويت مناسبة معرض الخيول لأنها من المناسبات المفضلة لها، والتي تعشقها على المستوى الشخصي، على الرغم من اعتذارها عن المشاركة في العديد من المناسبات مؤخراً، أهمها كان افتتاح البرلمان.

وتغيبت الملكة إليزابيث عن الافتتاح الرسمي للبرلمان يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ 59 عاماً، حيث أصبحت هذه هي المرة الثالثة فقط التي لا تفتتح فيها الملكة البرلمان خلال فترة حكمها السبعين. كانت آخر مرة غابت فيها الملكة عن هذه المناسبة في عام 1963 عندما كانت حاملاً بالأمير “إدوارد”، كما غابت قبل ذلك عندما كانت حاملاً بالأمير “أندرو”.

وقد انسحبت الملكة البالغة من العمر 96 عاماً من الحدث الاحتفالي في قصر وستمنستر بسبب مشاكل حركتها. بينما حل أمير ويلز الأمير تشارلز محل والدته في هذا الحدث لأول مرة، مع زوجته دوقة كورنوال كاميلا وابنه دوق كامبريدج الأمير ويليام المرافق لوالده.

قال متحدث باسم قصر باكنغهام: “لا تزال الملكة تعاني من مشاكل التنقل العرضية، وبالتشاور مع أطبائها قررت على مضض أنها لن تحضر الافتتاح الرسمي للبرلمان. بناءً على طلب الملكة، وبموافقة السلطات المختصة، سيقرأ أمير ويلز خطاب الملكة نيابةً عن الملكة، بحضور دوق كامبريدج أيضاً”.