شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي لتليفزيون الخليج 365: أحلم بعمل مهرجان للأفلام الكوميدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حل الفنان أحمد فتحي ضيفاً على تليفزيون الخليج 365، مع الكاتب الصحفي علي الكشوطي، وذلك بعد عرض فيلم "حامل اللقب"، بطولة هشام ماجد ودينا الشربيني، بختام مهرجان مالمو للأفلام العربية في دورته الـ 12 بدولة السويد، وقال أحمد فتحي خلال اللقاء: فكرة عرض فيلم كوميدي بالمهرجان أمر جيد، فالأفلام الجماهرية عموما ستزيد من جماهرية المهرجانات، فالنجوم المحبوبة ستجذب الجماهير وستجعلهم يشاهدون باقي أفلام المهرجان وليس الفيلم الكوميدي الذين أتوا من أجله فقط".

وأضاف الفنان أحمد فتحي: أحلم بعمل مهرجان للأفلام الكوميديا ، وأنا أحاول دائما تقديم أعمال متنوعة بين التراجيديا والكوميديا ولكن معظم الفرص التي تعرض علي تكون كوميدية ، وأي ممثل بالتأكيد يحلم بتقديم الدور الرئيسي لكن النجاح الحقيقي أن تقدم كل دور بنفس الجودة دون النظر لحجمه ولكن الأهم هو تأثيره ، والنجاح الحقيقي بالنسبة لي أن يناديني الناس في الشارع باسم الشخصية التي أقدمها فالممثل الذي لم ينادى باسم أي شخصية قدمها " لسة مجاش " .

يشارك في بطولة فيلم حامل اللقب النجوم هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلّام وأحمد فتحي مع النجوم محمد ثروت، دنيا ماهر، ليلى عزالعرب، محمد كيلاني، وظهور خاص للفنان عماد رشاد، وهو من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.