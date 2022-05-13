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عمرو صحصاح ينتهى من تصوير "بحبك" مع تامر حسنى

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القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان عمرو صحصاح من تصوير أحداث دوره بفيلم "بحبك"، مع النجم تامر حسنى، حيث يجسد صحصاح ضمن أحداث الفيلم دور مدرب مصارعة يدعى كابتن صحصاح، تربطه علاقة معينة بنجم العمل بعد وقوعه فى حب هنا الزاهد، والتى تجسد ضمن أحداث الفيلم دور" حبيبة".

 

عمروصحصاح وفريق عمل فيلم بحبك
 
عمرو صحصاح
 
عمرو وتامر
 
عمرو
 

 

وكان النجم تامر حسنى قد أعلن عن انضمام عمرو صحصاح للفيلم مع عدد كبير من الفنانين الشباب، حيث يخوض حسنى من خلال الفيلم أولى تجاربه الإخراجية فى السينما.

 

 

وكان اخر أعمال عمرو صحصاح مسلسلات "قوت القلوب" مع المخرج الكبير مجدى أبو عميرة، ومسلسلى "الطاووس"و" سوشيال" مع المخرج رؤوف عبد العزيز.

 

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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