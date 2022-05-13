شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو صحصاح ينتهى من تصوير "بحبك" مع تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان عمرو صحصاح من تصوير أحداث دوره بفيلم "بحبك"، مع النجم تامر حسنى، حيث يجسد صحصاح ضمن أحداث الفيلم دور مدرب مصارعة يدعى كابتن صحصاح، تربطه علاقة معينة بنجم العمل بعد وقوعه فى حب هنا الزاهد، والتى تجسد ضمن أحداث الفيلم دور" حبيبة".











وكان النجم تامر حسنى قد أعلن عن انضمام عمرو صحصاح للفيلم مع عدد كبير من الفنانين الشباب، حيث يخوض حسنى من خلال الفيلم أولى تجاربه الإخراجية فى السينما.

وكان اخر أعمال عمرو صحصاح مسلسلات "قوت القلوب" مع المخرج الكبير مجدى أبو عميرة، ومسلسلى "الطاووس"و" سوشيال" مع المخرج رؤوف عبد العزيز.