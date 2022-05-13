شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تنعى الشيخ خليفة بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان هانى شاكر فقيد العروبة المرحوم الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، فى بيان، اليوم الجمعة، معربا عن خالص تعازى نقابة الموسيقيين للشعب الإماراتى .

وجاء فى البيان: "الفنان هانى شاكر بشخصه وصفته نقيب المهن الموسيقية المصرية ومجلس إدارة النقابة وجموع فنانى وشعب مصر ينعون بكل الأسى والحزن فقيد العروبة المرحوم الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة وراعى تنميتها وقائدها فى مسيرة الازدهار والتفوق"

وأضاف هانى شاكر: "ويشيد هانى شاكر بدور وحكمة الفقيد الراحل فى إدارة بلاده واستقرارها وفى علاقته المتميزة وصداقته بالشعب المصرى الذى كان بمثابة أهلا ووطنا ثانى له".

واختتم البيان: "نتضرع إلى الله أن يتقبله شهيدا مناضلا مغفورا له وأن يلهم شعب الإمارات الشقيق وكل الشعوب العربية الصبر والسلوان ويسكنه منازل الصديقين والأبرار".