شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير الموسم الثانى من Loki وطرحه العام المقبل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركتا مارفل وديزنى بدء تصوير الموسم الثانى من Loki خلال الشهر المقبل، وفقاً للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، حيث سيبدأ تصوير وإنتاج الموسم الثانى من العمل فى 6 يونيو بـ لندن.

ولم تعلن أى من الشركتين عن موعد محدد لـ طرح حلقات الموسم الجديد من Loki، لكن من المتوقع أن تطرح حلقات الموسم الثانى من Loki فى خلال عام 2023.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم الثانى من Loki عودة توم هيدلستون، وعلى الرغم من عدم تأكيد ذلك، فمن المتوقع أن تستعيد صوفيا دي مارتينو دورها كسيلفي.

كما تعود المخرجة كيت هيرون، التي قامت بـ إخراج الحلقات الست من الموسم الأول، كـ منتجة ومخرجة في الموسم الثاني، على أن يكون كل من جاستن بنسون وآرون مورهيد مخرجين مشاركين.

يعود توم هيدلستون بشخصية Lok، وينضم إليه أوين ويلسون، وجوجو مباثا-رو، وصوفيا دي مارتينو، وونمي موساكو، وريتشارد إي جرانت، وقامت المخرجة كيت هيرون بإخراج Loki، والكاتب مايكل والدرون هو الكاتب الرئيسي في السلسلة.

ودار المسلسل حول استئناف لوكي دوره كإله الشر في سلسلة مارفل، ولكن هذه المرة بطريقة جديدة، حيث يستخدم لـ خدمة مصالح جهة جديدة، وذلك بعد انتهاء دوره في سلسلة أفلام Avengers.