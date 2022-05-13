شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء حفلات حماقى وأصالة ورحمة رياض بالكويت حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المنظمة لحفلات الكويت إلغاء حفلات المطربين محمد حماقى وأصالة نصرى ورحمة رياض، التى كان مقررا إقامتها مساء اليوم الجمعة بدولة الكويت، لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية، وسيتم إعلان الموعد الجديد لاحقا.

وكانت الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد عبده قررت إلغاءه، والتى كان مقررا إقامتها اليوم الجمعة بدولة البحرين، بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية، وبإمكان من قام بشراء التذاكر استرجاعها مرة أخرى.

وطرح النجم محمد حماقى، مؤخرا أغنية بعنوان "عجبي" التى تجمعه بالموزع الموسيقى توما، والأغنية من رباعيات الشاعر صلاح جاهين، ويأتى ذلك بعدما روج حماقى للأغنية عبر حساباته بمواقع السوشيال ميدياً خلال الساعات الماضية تمهيداً لطرحها.

وكانت أصالة قد طرحت أغنية جديدة بعنوان "تقول تبغانى"، والتي طرحتها بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت أصالة على مقطع الأغنية: "غنّيت بمنتهى الجرأه تحرّرت من جميع القيود الّلي بتأخّرني عن تحقيق حلمي بصوتي.. غنّيت بمزاج عالي وتركيز بأطراف الجمل الّلحنية حتّى وصلت لسقف طموحاتي بالأداء.. ولأنّي منّ وقت سمعتها وأنا شايفه كلّ جماليّات حبيبي وتفاصيل شخصيته النبيله المرتقيه الّلي بتستحق لمّا بدّي غنّي له بأحلى ماعندي أهديه".

وأهدت أصالة الأغنية لزوجها فائق حسن، ونشرت ذلك من خلال تغريدة سابقة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "بشهر الحب هدية لكل عاشق يهديها لحبيبه وأنا كمان بهديها لحبيبي لأبي لنورعيوني ورفيقي فائق حسن".