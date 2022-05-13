شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء حفل محمد عبده بدولة البحرين حداداً على الشيخ خليفة بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد عبده إلغاء الحفل، الذى كان مقررا إقامته اليوم الجمعة بدولة البحرين، بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية، وبإمكان من قام بشراء التذاكر استرجاعها مرة أخرى.

وطرح نجم الأغنية السعودية وفنان العرب محمد عبده مؤخرا، أغنية بعنوان "كتير اشتقت" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتى تعاون فيها مع الشاعر منصور الشادي، والملحن ناصر الصالح، بعد مرور 17 عامًا من نجاح الثلاثي في أغنية الأماكن، التي حققت نجاحًا كبيرًا على مر الأعوام.

وعلق فنان العرب محمد عبده، مؤخرا على شائعة اعتزاله الفن، والتي تداولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، وحسم محمد عبده الجدل على هذه الشائعة في لقاء مصور، حيث نفى الشائعة تماما.

وأثير الجدل بعد تداول شائعات حول اعتزاله على مواقع التواصل مؤخراً، بسبب حديثه عن نهاية رحلته في حفله الأخير بالرياض، ونفى محمد عبده فى تصريحات تلفزيونية هذه الشائعة، وقال " اعتزال الفن مسئولية ليس على قدرها"، مشيرا انها مسئولية هو غير قادر على تحملها وأكبر من تحمله، وطمأن جمهوره بهذا التأكيد بعد الجدل حول اعتزاله الغناء.

وكان قد أعلن النجم السعودى محمد عبده، مؤخرا، بأنه رزق بمولود جديد، واسماه سلمان، تيمنا باسم العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، وكتب محمد عبده، عبر حسابه على تويتر، قائلا:" الحمد دلله رب العالمين رزقت فجرَ هذا اليوم بمولود أسميته سلمان تيمنًا باسم مولاى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله".