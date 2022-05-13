نجوى كرم تعلن إلغاء حفلها في جدة حدادًا على الشيخ خليفة بن زايد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة اللبنانية نجوى كرم إلغاء حفلها في 20 مايو الجاري ضمن فعاليات “موسم جدة” في المملكة العربية السعودية، واعتذرت للجميع عن عدم إحياء الحفل حدادًا على وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقالت نجوى كرم من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”: “نعتذر عن إحياء الحفل الذي كان مقرّرا يوم 20 مايو القادم في موسم جدة احتراما لروح فقيدنا الغالي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتضامنا مع الشعب العربي عامّة، والشعب الإماراتي خاصّة في هذا المصاب الأليم”.

ونعت نجوى كرم رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عبر حسابها على موقع “تويتر”، قائلةً: “بتجي على هالدّني وجوه طيّبة، قادة بمعنى الكلمة، صاحبة أيادي بيضاء، وأفكار خيّرة، ومن بعدها بتنتقل لرحمة ربّنا.. الله يرحم روح رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تعازينا الحارّة من كل لبنان إلى دولة الإمارات الحبيبة قيادةً وشعباً”.