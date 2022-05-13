لن تصدقوا كم تدفع معجبات جوني ديب لحضور جلسات المحكمة بينه وبين آمبر هيرد!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يخفى على أحد أن دعوى التشهير التي تقدم بها نجم هوليود الشهير جوني ديب ضد زوجته السابقة آمبر هير؛ قد قلبت الموازين بشكل كبير، وأدت حتى الساعة إلى تعاطف الملايين حول العالم معه واتهام آمبر بتلفيق حكاية تعنيفه له؛ فعلى الرغم من أن المحكمة لم تنتهِ بعد، ولم يقُل القاضي كلمته الأخيرة، فإن جوني ديب انتصر إعلامياً، واستقطب تعاطف عشاقه مجدداً الذين تكلفوا مبالغ طائلة لحضور جلسات المحاكمة ورؤيته ومساندته.

ويصطف المئات من معجبي جوني ديب أمام قاعة محكمة فيرفاكس بولاية فيرجينيا الأمريكية منذ الساعات الأولى للصباح؛ للتمكن من حجز مقعد في جلسات محاكمة التشهير.

وفي هذا السياق ذكرت مجلة “بيبول” أن إحدى معجبات جوني ديب صرفت ما يصل إلى 30 ألف دولار من نفقات السفر إلى المبيت بالقرب من المحكمة، إضافة إلى مستحقات إجازتها السنوية المدفوعة للعام الجاري، على حضور جلسات المحاكمة ومشاهدة ديب عن قرب.

وعندما وجهت المجلة سؤالاً لها ما إذا كانت تشعر بأي ندم على حجم إنفاقها، أجابت إيفان: “لا، على الإطلاق، كنت سأندم إذا لم أتمكن من الحضور”.

وفي سياق متصل تقول سيدة أخرى من ولاية ويسكونسن إنها لم تحضر جلسات محاكمة عامة من قبل، ولم يسبق أن سهرت طوال الليل لتأمين مكان في طابور انتظار، وقد حضرت للمحكمة في الساعة 12.45 صباحاً، وهو ما لم تفعله أبداً خلال 47 عاماً من حياتها.

وكشفت إحدى الشابَّات أيضاً أنها تكلفت حتى الآن أكثر من 10 آلاف دولار بين نفقات الإقامة في فيرجينيا والسفر إلى منزلها في لوس أنجلوس في الأيام التي تتوقف بها الجلسات.

وكان اللافت اعتراف شابة أخرى أنها تكلفت 2200 دولار أمريكي على الملابس التي سترتديها خلال حضور جلسات المحكمة.

يُشار إلى أن الجلسات القضائية التي يخضع لها الممثل العالمي جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد؛ قد توقفت هذا الأسبوع على أن تُستكمل الأسبوع المقبل.

وقد كشفت صحيفة نيويورك بوست أنه لم يتم عرض جوني ديب وآمبر هيرد أمام المحكمة هذا الأسبوع، بسبب تأجيل جلسات المرافعة والإجراءات حتى يوم الإثنين المقبل، الموافق 16 من مايو/ آيار الجاري؛ لأن القاضية بيني أزكاريت لديها مؤتمر تستعد لحضوره لا يتعلق بالقضية أبداً.

كما ورد في تقرير الصحيفة أنه من المقرر أن تبدأ الجلسة حوالي الساعة 9:30 صباحاً من يوم الإثنين المقبل، كما أعلنت القاضية بيني أزكاريت أن المرافعات الختامية من المقرر عقدها يوم الجمعة، الموافق 27 من مايو/ آيار الجاري.