حبيب كيم كارداشيان بيت دفيدسون يسخر من كانييه ويست

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدم النجم الأمريكي الكوميدي بيت ديفيدسون، حبيب نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، فقرة الستاند أب كوميدي لـ Netflix Is A Joke: The Festival حيث استغل الموقف للسخرية من زوج الأخيرة النجم العالمي كانييه ويست.

وفي التفاصيل، بدأ بيت عرضه بسؤال الجمهور “كيف كانت هذه السنة؟”؛ ليجيب عن السؤال بنفسه ويقول “لقد مررت بعام غريب حقاً، فقد كنت أعاني من مرض الإيدز”، إشارة إلى الشائعة التي أطلقها كانييه ويست عنه.

وقال بيت إنه كان يخبر أصدقاءه بأنه مصاب بمرض الإيدز، وعند صدمتهم عن كيفية حدوث ذلك، كان يجيب لا أعلم ولكن كانييه ويست أخبرني بذلك، وأضاف بيت: “حاولت هذا العام استغلال كل لحظة؛ لأني مريض ولم يبقَ لدي الكثير من الوقت”.

كما قال بيت إنه عرض نفسه على الطبيب؛ ليتأكد من ذلك لكن الطبيب قال له : “أنت لا تشكو من شيء، أنت فقط يبدو عليك ذلك”. وكان الجمهور يتفاعل مع بيت بشكل كبير حيث تعالت أصوات الضحك بشكل كثيف في القاعة.

ولم ينته عرض بيت عند هذا الحد، حيث قال إنه يتوقع أن يعود يوماً ما إلى المنزل ليرى كانييه ويست هناك، ولكن كـ”مدبرة المنزل الجديدة”؛ حيث شبه السيناريو بفيلم ‘السيدة Doubtfire’ وهو فيلم عن رجل يتنكر بزي سيدة ليعمل في بيت زوجته السابقة، ويكون قريباً منها ومن أولاده. وربما عبر عن هذا المشهد بعد أن كشفت ​كيم كارداشيان​ أن طليقها النجم العالمي ​كانييه ويست​، عرض عليها أن يستقيل من كل وظائفه ويصبح مصمّم الأزياء الخاص بها.

يشار إلى أن النجم بيت ديفيدسون كان قد أقدم في فبراير المنصرم على حذف حسابه في إنستغرام بعد أيام من تعرضه لهجمة عنيفة من المغني الشهير كانييه ويست ومحبيه على إنستغرام.

واللافت أن هذه الخطوة جاءت فقط بعد أسابيع من عودته إلى منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام، وذلك بعد انقطاع دام نحو 4 أعوام عنه حيث كان قد حذفه عام 2018؛ لحماية صحته النفسية، بحسب تعبيره.

وقبل أن يحذف النجم حسابه نشر لقطة من فيلم The King of Comedy للمخرج مارتن شكورسز، حيث ظهر الممثل روبرت دي نيرو في اللقطة، وهو يقول “من الأفضل أن تكون ملكاً لليلة فقط، على أن تعيش حياة كاملة كأحمق”.

واعتبر رواد الإنترنت أن بيت تعمد أن لا يرد على كانييه ويست بعد الآن والانسحاب من وسائل التواصل الاجتماعي؛ لأنه بطبعه رقيق ولا يحب الخلافات.

وكان كانييه ويست قد نشر صورة قديمة لبيت وهو يسخر فيها من صراعات كانيي مع الصحة العقلية في برنامج Saturday Night Live.

وأظهرت الصورة بيت ديفيدسون، وهو يرتدي قبعة كتب عليها “Make Kanye 2006 Again” أي أعيدوا كانيي الذي كان في 2006، وهذه اللقطة أخذت له خلال عرض هزلي عام 2018 سلط فيه الضوء على تصرفات كانييه ويست خاصة في الفترة التي أعلن بها تأييده لدونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق.

وأرفق النجم، المعروف بأنه دائماً ما يمحو منشوراته، بتعليق كتب فيه: “مرحباً Skete، هل لديك المزيد من الدعابات عن صحتي العقلية، أعتقد هذا الصبي أنه يمكن أن يفلت من أداء هذا المقطع عني”، وختم حديثه بالقول: “هذه ليس مضايقة، بل رد”.

كما نشر العديد من الرسائل التي وصلته من بيت ديفيدسون وكيم كرداشيان للعلن، إذ ظهر في أحد المنشورات الـ11 التي نشرها رسالة من بيت جاء فيها: “أعدك بأنني لن أتدخل في علاقتك مع أبنائك. تربيتك لهم ليست من شأني. أتمنى يوماً أن نتقابل جميعاً ونكون أصدقاء”؛ ليرد عليها كانيي بالقول: “لا، لن أسمح لك بمقابلة أبنائي”.

كما نشر رسالة أخرى من كيم تقول له إن ما يفعله قد يعرض بيت للأذى، فنشرها وطلب من متابعيه عدم التعرض له جسدياً. وبعد ذلك، وفي يوم الحب تحديداً، وبينما حذف هذه المنشورات السابقة، شارك كانييه ويست صورة لكيم مع بيت وأرفقها بتعليق كتب فيه أنه يركز الآن بشدة على استعادة عائلته، وأن ليس لديه خلافات مع كيم، فهو يحب عائلته، لذا لن يتخلى عنهم.

وتابع: “لقد اشتريت هذا المعطف لكيم قبل بيت ديفيدسون، أعتقد أنه كان استثنائياً بشكل خاص، وأعتقد أننا سنستطيع العودة معاً”. في منشور آخر في يوم الحب أيضاً، شارك كانيي صورة لشاحنة صغيرة مليئة بالورود الحمراء، قال إنها لكيم. كما نشر النجم مجموعة من الصور لزوجته السابقة​ مع أطفالهما على إنستغرام، وأرفق المنشور بتعليق كتب فيه “أرجوك يا إلهي اجمع عائلتنا سوياً مجدداً”.

ومؤخراً التزم كانييه ويست الصمت بشكل كلي، كما أنه ابتعد عن السوشيال ميديا وتوقف عن محاربة بيت أو طليقته كيم كارداشيان، لكن من المتوقع أن يكون لديه رد عنيف على سخرية بيت ديفيدستون منه.