أصالة لزوجها فائق حسن.. “غيّرت حياتي وبدّلت أحوالي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصلات الغزل بين المطربة السورية أصالة نصري، وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، مازالت مستمرة، وكان آخرها قيام فائق بكتابة الشعر لأصالة، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، لترد الأخيرة بعبارات الحب.

وصلة الغزل هذه بدأها فائق، من خلال إعادة نشر البوستر الدعائي للحفل الذي يجمع أصالة نصري، والمطربة العراقية الشابة رحمة رياض في الكويت، معلقاً عليه بالقول: “أجمل الأمنيات أنت.. أستميحك عشقًا أقبل يديكِ وأجعل منك تعويذة تحميني من لهفتي يا روعة العطايا وفرحة الشفاء من الوحدة.. يا طعم المودة ورائحة الرضا”، مضيفاً في تدوينته تلك أنه يغرس في أرض أصالة آلاف الابتهالات ليتقرب بها إليها، مشيداً بجمالها واسمها.

ولم تترك أصالة المجال للرد على تلك العبارات، حيث علقت بدايةً على المنشور، الذي كتبه فائق على “إنستغرام” بالقول إنه روحها وزوجها وتوأم الروح والصديق والأب، وإنها تحمد الله لكونه حبيبها.

وبعد ذلك، ذهبت إلى “تويتر”، وشاركت المنشور نفسه الذي كتبه فائق عبر حسابه في “تويتر” أيضاً، وكتبت معلقةً عليه: “فائق أطيب وأرقّ قلب بالدّنيا.. جوزي”، متمنيةً له السعادة لكثرة ما أسعدها وغير حياتها وبدّل أحوالها، وأن الدنيا بوجوده أصبحت أسهل وأجمل، شاكرةً إياه على اهتمامه، ولافتةً إلى أنها لو أرادت أن تشرح اهتمامه بها لطال كلامها، واصفةً إياه بدنياها الحلوة.

وجاءت وصلة الغزل المطولة هذه، بعد أن أيام من مطاردة الشائعات للثنائي، والتي تشير إلى انفصالهما، بعد ظهور أصالة في إحدى حفلاتها دون وجوده، الأمر الذي أثار الاستغراب حينها، خصوصاً أن الجمهور اعتاد وجوده في أي حفل يخصها.

وفضّل حينها الثنائي تجاهل تلك الشائعات، والرد عليها بشكل غير مباشر، وذلك من خلال نشر الصور ومقاطع الفيديو، التي تجمعهما برومانسية عبر “السوشيال ميديا”.

وبالعودة إلى الحفل المرتقب اليوم الجمعة على مسرح أرض المعارض في الكويت، والمقام ضمن الاحتفالات بموسم عيد الفطر، كانت الشركة المنظمة للحفل قد أعلنت عن نفاد تذاكر الحفل.

يُذكر أن مصدراً مقرباً من الفنانة السورية كان قد نفى ما تردد بشأن أنباء حملها التي تم تداولها على نطاق واسع بين مرتادي منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب ظهورها في الحفل الغنائي الذي أحيته بالعاصمة السعودية الرياض بمناسبة عيد الفطر المبارك.