شكرا لقرائتكم خبر عن حماقي يصف وفاة الشيخ خليفة بـ"المصاب الجلل" ويلغي حفلته في الكويت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغي النجم محمد حماقي، حفله الغنائي الذي كان مقررا له مساء اليوم، الجمعة، في الكويت، بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية، صباح اليوم، مشيرا إلى أنه سوف يتم تحديد الموعد الجديد في وقت لاحق، مقدما التعازي للشعب الإماراتي وقادته في الفقيد الراحل، مؤكدا أن وفاته مصاب جلل.

وكتب حماقي، عبر حسابه على انستجرام: "بسبب مصابنا الجلل في وفاة صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أقدم اعتذاري للجمهور الكويتي عن تأجيل حفل اليوم لموعد لاحق، سوف يتم إعلانه وإعلان كافة التفاصيل من خلال الشركة المنظمة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".



حماقي

وأعلنت الرئاسة الإماراتية صباح اليوم وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، ونعت الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.

كما أعلنت الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.