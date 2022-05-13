شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز ينعي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم كريم عبد العزيز على صفحته الشخصية على فيس بوك وانستجرام سمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس دوله الإمارات العربية المتحدة، مرددا الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"، مضيفا:" بخالص الحزن والأسي نعزي أنفسنا ودوله الإمارات العربية الشقيقة حكومة وشعبا في فقيد الأمة العربية سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إنا لله وإنا إليه راجعون.

وأعلنت الرئاسة الإماراتية صباح اليوم وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، ونعت الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.

وأعلنت الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.