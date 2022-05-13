شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صور لمسلسل كريس برات الجديد The Terminal List والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شبكة أمازون 5 صور جديدة من مسلسلها الجديد The Terminal List، وذلك قبل طرح حلقاته بداية من يوم 1 يوليو المقبل على أمازون برايم.

ويقوم ببطولة مسلسل The Terminal List الممثل العالمى كريس برات، ومن المقرر أن يتكون المسلسل الجديد من 8 حلقات تطرح دفعة واحدة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"

وتدور سلسلة The Terminal List حول تتبع ريس بعد أن تعرضت فصيلته بالكامل لكمين خلال مهمة سرية عالية المخاطر، عندما عاد ريس إلى منزل عائلته، فإنه يتساءل عن مسؤوليته عن الذكريات المشوشة للحدث.

ومع ذلك، مع ظهور أدلة جديدة، يكتشف ريس قوى الظلام التي تعمل ضده، ويستخدم إدواردز وصوله إلى الفرع الأرضى التابع لوكالة المخابرات المركزية ومجموعة مهارات المشغل لمساعدة ريس فى السعى للانتقام منه.

المسلسل من إنتاج برات وجون شوماخر من خلال شركة Indivisible Productions، أنتونيا فوكوا من خلال شركة Fuqua Films والكاتب Daniel Shattuck.

ويشارك برات البطولة كل من كونستانس وو، تايلور كيتش، جين تريبلهورن، رايلي كيو، أرلو ميرتز، جاي كورتني ، جي دي باردو، باتريك شوارزنيجر، لامونيكا جاريت، ستيفن بيشوب، شون جن، تاينر راشينج، جاريد شاو، كريستينا فيدال، نيك تشينلوند، ماثيو راوخ، وأليكسيس لورد.

وستلعب كيو دور لورين ريس، وهي لاعبة ثلاثية ومحاربة، التي تحاول موازنة حياتها المهنية مع تربية ابنتها لوسي وتقديم الدعم الحيوي لعائلات الفصيلة الأخرى عندما يتم سفر زوجها جيمس وقواته الخاصة، في حين أن غالبية زيجات من حولها تنهار، إلا أن لورين وجيمس نجحا في الاستمرار، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".



The Terminal List



The Terminal List 5



The Terminal List 4



The Terminal List 3