شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم مسرحية "أفراح القبة" تختتم عروضها بعد 149 ليلة عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم العرض المسرحي "أفراح القبة" من إنتاج مسرح الشباب، اليوم الجمعة عروضه، بعد نجاح دام لأكثر من ثلاث سنوات قدم فيها فريق العمل 149 ليلة عرض بنجاح جماهيري كبير، وحصل فيه العرض على العديد من الجوائز بالمهرجان القومي للمسرح، وسيبدأ العرض في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على خشبة المسرح العائم .

مسرحية "أفراح القبة" عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ ، بطولة كل من أحمد يسري ، سمر علام ، ياسمين وافي ، فاطمة عادل ، حمزة رأفت، مينا نبيل، علاء الوكيل ، عبد المنعم رياض ، محمد عبد القادر ، جيهان أنور ، أحمد رمضان ، مينا نادر ، جورج أشرف ، هايدي عبد الخالق ، وفاء عبد الله ، أحمد عباس ، باسم سليمان ، مارتينا رؤوف ، حسام علاء ، هدير طارق ، تأليف نجيب محفوظ ، تصميم ديكور وإضاءة عمرو الأشرف ، تصميم حركي مناضل عنتر ، التأليف الموسيقي أحمد نبيل ، مكياج أماني حافظ .

مسرحية "أفراح القبة" تدور أحداثها حول فرقة ‏مسرحية يقومون بتقديم مسرحية جديدة تحمل اسم (أفراح القبة)، ‏ويكتشف الممثلون فى كواليس المسرح أن أحداث المسرحية تدور ‏حول شخصياتهم الحقيقية، وأن مؤلف المسرحية يعرض أمامهم ‏أسرارهم التي حدثت بالماضى ويسعى الممثلون لإيقاف هذه ‏المسرحية، لكن صاحب الفرقة "سرحان" يُصر على استكمال العمل، ويجد ‏الممثلون أنفسهم مجبرين على الاستمرار في تمثيل أدوارهم الحقيقية.‏