شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى الفخرانى: أحمد بدير موهبة عبقرية ونادرة وانتصار لفن حقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الكاتب يسرى الفخراني، بالنجم القدير أحمد بدير، بعد تألقه اللافت للأنظار خلال الفترة الأخيرة وما قبلها على خشبة المسرح والسينما، مؤكدا أنه موهبة نادرة وعبقرية لا تتكرر، وصاحب رحلة عظيمة مستمرة ودائمة العطاء بحب وإبداع وانتصار لفن حقيقي.

وكتب الفخراني، عبر حسابه على فيس بوك: "هناك مواهب نادرة لا تتكرر، قيمتها في تفردها وروعتها في البصمة التي تشبه الوشم على ذاكرة لا تُنسي، الفنان الكبير أحمد بدير هو هذا الموهوب بلا حدود المتميز من لقطاته الأولى حتي بطولاته العظيمة، خاطف الضوء المتمكن من مساحاته الفنية، المسرحجي العفي والسينمائي المفخخ بالثقة والتليفزيونجي الحكاء".

وأضاف الفخراني: "خلطة نجيب الريحاني ومدبولي مع حضوره الشخصي، عبد العال ريا وسكينة، سمير بطل من ورق، عبد الفتاح ضرغام ليالي زيزينيا، سلسلة من ذهب خالص متصلة في بهاء وأناقة وإخلاص، بسيط إبن الإيه وفي بساطته سحر وفي صمته سر وفي تمكنه من شخصياته موهبة من العمق عذبة كبئر بعيدة كنهر قطع مسافات طويلة، بدير الشبعان بطولات منذ مشاهده الأولي، الزيني بركات وهراس أبواب المدينة".



يسري الفخراني

وتابع الفخراني: "بكالوريوس في حكم الشعوب والذل وأمهات في المنفي، الطوق والأسورة وعودة الابن الضال، على الرصيف ودستور يا أسيادنا، الاختيار وراجعين ياهوى".

وأوضح الفخراني: "بدير أخذ حقه نضج من شخصية إلى أخرى ومحبة من عُمر إلى عُمر، لم يكن وجه غلاف لكنه كان واجهة مسرح، رجل تياترو من الطراز الأول، في الخلفية دائما سوف تسمع تصفيق الجماهير لأدائه الذي فيه لا يشبه أحد حتى نفسه ومن دور إلى دور".

واختتم الفخراني: "شكرا أحمد بدير علي رحلتك العظيمة المستمرة دائمة العطاء بحب وإبداع وانتصار لفن حقيقي، عبقرية هذا الممثل الكبير أن شخصيات أدواره لا يستطيع غيره أن يمثلها بهذا اللطف والبساطة.. في محبة".