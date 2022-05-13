شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر وأصالة وشيرين رضا ينعون الشيخ خليفة: نعزى أنفسنا وأحبتنا فى ‫الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على تقديم العزاء للشعب الإماراتي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان، رئيس الدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نشر النجم كاظم الساهر، تغريدة عبر حسابه على "تويتر، قال فيها: "ببالغ الأسى والحزن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى الشعب الإماراتي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إنا لله وإنا اليه راجعون".



كاظم الساهر على تويتر

وشاركت الفنانة أصالة، عبر حسابها على "تويتر"، صورة للشيخ خليفة بن زايد، وعلقت عليها: " إنا لله وإنا إليه راجعون، نعزي أنفسنا وأحبتنا في ‫الإمارات قيادة وشعبا كريماً طيّباً خلوقاً حنونا في وفاة سمو الشيخ ‫خليفة بن زايد، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنّاته آمين يارب العالمين".



حساب اصالة على انستجرام

كما نشرت الفنانة شيرين رضا، صورة عبر حسابها على تويتر للشيخ خليفة بن زايد، وعلقت عليها: "خالص التعازي لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ خليفه بن زايد وخالص التعازي للأسرة الكريمة.. نسأل الله ان يتغمد روحه بالرحمة والمغفرة".



حساب الفنانة شيرين رضا على تويتر

فيما نشرت الفنانة التونسية درة، تغريده عبر حسابها على "تويتر"، قالت فيها: "خالص التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً في وفاة القائد ورئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد".