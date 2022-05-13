شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الممثلين تنعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة بعد رحلة طويلة من العطاء، حيث أصدرت النقابة بياناً تقدم فيه النعي وجاء فيه:

"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم نقابة المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر بخالص التعازي والمواساة القلبية إلى الشعب الإماراتي الشقيق في فقيد الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع أمير الإنسانية رفيع الخلق خليفة الخير والعطاء صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات الشقيقة داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله (وإنا لله وأنا إليه راجعون).



نعى نقابة الممثلين

وأعلنت الرئاسة الإماراتية صباح اليوم وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، ونعت الرئاسة الإماراتية إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.

وأعلنت الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.