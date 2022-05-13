شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان القومي للمسرح المصري يحدد موعد انطلاق دورته الخامسة عشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الخامسة عشرة برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وبرئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل يوم 24 يوليو علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويختتم المهرجان فعالياته وتوزيع جوائزه يوم 8 أغسطس على نفس المسرح.

وخلال أيام سيشكل رئيس المهرجان الفنان القدير يوسف إسماعيل قوام اللجنة العليا، وسيتحدد أول اجتماع لكل أعضائها؛ لمناقشة وتحديد كل تفاصيل وملامح الدورة المقبلة.

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا، من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.