شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة جيلان علاء تعلن خطوبتها: أنا اتخطبت يا جماعة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة جيلان علاء خطبتها على الفنان عز شهوان، حيث كتبت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"أنا إتخطبت يا جماعة، كان نفسى الناس كلها تكون معايا بس متعوضة فى الفرح إن شاء الله ادعولنا ربنا يكملها على خير".



جيلان علاء

وشاركت جيلان علاء في بطولة مسلسل "فاتن أمل حربى" في شهر رمضان الماضى، والعمل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وشاركت جيلان علاء مؤخراً في بطولة حكاية "حلوة اللقطة" من الموسم الرابع لمسلسل "نصيبى وقسمتك" تأليف عمرو محمود ياسين، والذى تم عرضه على قناة ON والحكاية بطولة هانى عادل، ميرنا نور الدين، حمزة العيلى، تونى ماهر، عصام السقا، مصطفى هريدى، وعدد آخر من الفنانين الشباب وإخراج عصام نصار.

كما شاركت جيلان أيضاً في حدوتة "حتة من القمر" من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر" والذى تم عرضه على قناة cbc، والحدوتة بطولة لقاء الخميسى ومحمد العمروسى، لمياء كرم، عايدة رياض، أمجد عابد، محمود الشرقاوى، أحمد خيرى، شادى سرور، مريم صالح، وتأليف ميرنا الفقى وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.



جيلان علاء وخطيبها مع عمرو وهبة



جيلان علاء وخطيبها