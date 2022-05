شكرا لقرائتكم خبر عن "مات ديمون وكيليان مور" فى صورة من كواليس فيلم Oppenheimer والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الديلي ميل صورة من كواليس فيلم مات ديمون المنتظر الذى يدور حول عالم الفيزياء اوبنهايمر، ودوره في الحرب العالمية، حيث ظهر خلال الصورة ديمون وهو يرتدي زي الجيش، وكأنه يقوم بتكريم العالم الشهير الذى يلعب دوره كيليان مور، حيث بدا الأخير فاقد جزء كبير من وزنه بسبب الشخصية الذي يلعبها ليكون قريباً من العالم الراحل على مستوى الشكل.



مات ديمون وكيليان

ويشارك مات ديمون فى الفيلم كلاً من النجم العالمي روبرت داوني جونيور، وهو من اخراج المخرج العالمي كريستوفر نولان، الذى يسرد ملحمة أوبنهايمر فى الحرب العالمية الثانية.

بينما اخر اعمال مات ديمون هو فيلم The Last Duel الذى حصل على تقييم وصل إلى 86% من قبل 257 ناقدًا عالميًا، وحصل على 81% من قبل أكثر من 1000 مشاهد من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك منذ طرح فيلم The Last Duel نهاية العام الماضى.

فيلم The Last Duel من بطولة مات ديمون، آدم درايف، جودي كومر وبن أفليك، السيناريو من تأليف بن أفليك ومات ديمون ونيكول هولوفنر، وتنتج جنيفر فوكس إلى جانب سكوت وكيفن والش ونيكول هولوفسنر العمل، كما سيقوم أفليك وديمون بالإنتاج التنفيذي للعمل جنبا إلى جنب مع Drew Vinton و Kevin Halloran، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

الفيلم يدور في فرنسا بـ القرن الرابع عشر، وهو عبارة عن قصة ملحمية من الخيانة والعدالة، والتي ستروي من ثلاث وجهات نظر مختلفة: فرسان (ديمون ودرايف)، حيث تم اختبار رباطهما بواسطة الخيانة، بالإضافة إلى شابة (كومر) التي أُجبرت على التنقل في الوحشية والثقافة القمعية للعصر من أجل البقاء.