شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "عصيان" يحصد جائزة أفضل فيلم طويل بمهرجان "قابس سينما فن" بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الفيلم التونسي "عصيان" لجيلاني السعدي جائزة أفضل فيلم طويل بمهرجان قابس سينما فن بدورته الرابعة، كما نال الفليم اللبناني القصير "كل نجومك على صباطي" لهايغ ايفازيان جائزة أفضل فيلم قصير .

أما في مسابقة " هاكاثون " الواقع الافتراضي فقد أسندت جائزة أفضل عمل لفيلم " technology slave " للمخرجة علياء يحيي وعبير بالطاهر ، وحصل فيلم " dans L’OMBRE " لسامي التومي وبلال العبيدي على تنويه خاص من لجنة التحكيم .

كما شاركت النجمة الكبيرة المصرية إلهام شاهين في حفل ختام المهرجان كضيفة شرف ، وكانت قد شاركت مصر خلال المهرجان بفيلم "البحر أمامكم" للمخرج إيلي داغر ، والمهرجان تتولى رئاسته الشرفية النجمة هند صبرى، وهو مهرجان سينمائي ناشئ ومستقل لسينما المؤلف، يسعى لإعادة التواصل مع العالم وإنهاء حالة الانعزال الثقافي، وشعاره الاحتفال بالفن بعيداً عن القيود.