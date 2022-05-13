شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم وماجد المهندس ونجوى كرم ينعون الشيخ خليفة: فقدت الأمة العربية قائدا وطنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن والطرب في الوطن العربي، على تقديم العزاء لدولة الإمارات قيادة وشعبا، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة.

ومن جانبها، كتبت النجمة نانسي عجرم، عبر حسابها على تويتر، ناعية الفقيد الراحل: "برحيل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فقدت الأمة العربية قائدًا وطنيًا شجاعًا وصاحب مسيرةٍ استثنائية عنوانها النجاح.. لروحه السلام".

فيما كتب المطرب العراقي ماجد المهندس: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي لشعب دولة الإمارات وحكامها وشيوخها، بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله"، وكتبت المطربة اللبنانية نجوى كرم: "بتيجي على هذه الدّنيا وجوه طيّبة، قادة بمعنى الكلمة، صاحبة أيادي بيضاء، وأفكار خيّرة، ومن بعدها بتنتقل لرحمة ربّنا، الله يرحم روح رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تعازينا الحارّة من كل لبنان إلى دولة الإمارات الحبيبة قيادةً وشعباً".

كما نعى المطرب اللبناني رامى عياش، الفقيد الراحل، قائلا عبر حسابه على تويتر: "فقدت الأمة العربية قائدًا كبيرا، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، نعزي شعب الإمارات الحبيب وقيادته، رحم الله فقيدكم الغالي وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون"، وقال الملحن والمطرب سليم عساف: "مؤسف خبر رحيل الشيخ خليفة بن زايد، أحرّ التعازي لدولة الإمارات الحبيبة حكومة وشعباً".

يأتى هذا بعدما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل فى الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.

ونعت الرئاسة الإماراتية، إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذى انتقل إلى جوار ربه.



رامى عياش



سليم عساف



ماجد المهندس



نانسي عجرم