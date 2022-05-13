شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة السيناريست مجدى الكدش مؤلف مسلسلات أحمد حلمى الإذاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج أشرف فايق وفاة السيناريست مجدي الكدش، ونشر فايق صورة السيناريست الراحل عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليها قائلاً: "ورحل صديق ورفيق رحلة الكفاح وعشرة عمري الغالي مجدي الكدش المؤلف والسينارست الكبير الله يرحمك يا مجدي ويحسن إليك ويصبر أهلك وأحبابك".



مجدى الكدش

وتم تشييع جنازة المؤلف الراحل بعد صلاة الجمعة من مسجد السلام مدينة نصر الوفاء والأمل، ويعد الراحل من أبرز مؤلفين المسلسلات الاذاعية، كما أنه مؤلف كل المسلسلات الاذاعية التي قدمها النجم احمد حلمى خلال مشواره الفني والتي وصل عددها إلى 12 مسلسلا.



وفاة المؤلف مجدى الكدش

ومن أعمال الراحل مجدى الكدش، فوزاير "أبيض وأسود"، فوازير "خليك جرىء"، فيلم "حمادة يلعب" بطولة أحمد رزق وغادة عادل، مسلسل "أزمة سكر" بطولة أحمد عيد، فيلم "الباب يفوت أمل" بطولة شريف سلامة ودرة، إضافة إلى تأليف عدد كبير من المسلسلات الاذاعية منها "29 يوم" بطولة محمد سعد وهنا الزاهد، "لمس أكتاف" بطولة أحمد حلمى وريهام عبد الغفور.

ومن مسلسلاته الاذاعية أيضاً "صلاح الخير" بطولة أحمد حلمى، "يا خميس يا جمعة"، "الهارب" بطولة أحمد السقا ومنى زكى، اطلبينى من بابا" بطولة أحمد حلمى وحنان مطاوع، "يا انا يا انت" بطولة أحمد حلمى، "عايش بطولوا" بطولة حنان مطاوع، "جرى إيه يا عمر" بطولة أحمد حلمى، "احنا صغيرين أوى يا ماندو" وكان آخر أعماله "العصمة في ايدى" بطولة احمد حلمى وهنا الزاهد.



مجدى الكدش