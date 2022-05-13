شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يعزون الإمارات فى وفاة الشيخ خليفة: صاحب التاريخ المضيء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن والغناء بالوطن العربى، على نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذى انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الجمعة.

ونشرت الفنانة إليسا، عبر حسابها على "تويتر"، تغريدة قالت فيها: "كل التعازي لدولة الإمارات وشعبها الحبيب بوفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رجل رؤيوي وصاحب مسيرة حوار وانفتاح وتقدم، سيذكره التاريخ صاحب الأيادي البيض والتاريخ المضيء".



حساب الفنانة الفنانة اليسا على تويتر

كما كتب الفنان أحمد السقا، عبر حسابه على "تويتر"، "خالص التعازى لشعب الإمارات الشقيق فى وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفة بن زايد".



تغريدة السقا على تويتر

أيضا نشرت الفنانة دنيا سمير غانم "ستورى" عبر حسابها على انستجرام، قالت فيها: "خالص العزاء لشعب الإمارات الشقيق فى وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

حساب دنيا سمير غانم على انستجرام

فيما شاركت الفنانة هيفاء وهبى، صورة عبر حسابها على "تويتر" للشيخ خليفة بن زايد، وعلقت عليها: "عزائي إلى الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعباً، لوفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إنّا للهِ وإنَّا إَليهِ راجعون".



الفنانة هيفاء وهبى على تويتر

كذلك شاركت النجمة الإماراتية أحلام، تغريدة عبر حسابها على تويتر، وقالت فيها:" اللهم ارحم الشيخ #خليفة_بن_زايد_آل_نهيان و عافه و اعف عنه، اللهم جازه بالإحسان احسانا و بالسيئات عفوا و غفرانا، اللهم اغسله بالماء و البرد و الثلج و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا ارحم الراحمين".



حساب الفنانة احلام على تويتر

أيضا، قالت الفنانة مايا دياب عبر حسابها على تويتر:" خبر محزن جداً ومؤسف أن تخسر دولة الأمل واللا مستحيل، دولة الامارات العربية المتحدة رئيسها وحاكم امارة ابوظبي صاحب السمو، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ايام حزن ووجع تعيشها الامارات واهلها وكل من يحب ارض وحكام وطننا الغالي، تعازي الحارة للعائلة الكريمة وليكن مثواه الجنة".



حساب مايا دياب على تويتر

وشاركت الفنانة أروى عبر حسابها على تويتر، صورة للشيخ خليفة بن زايد، وعلقت عليها:" انعي الامارات شعبا و حكومه و العالم العربي على وفاه قائد الامارات و حاكمها #خليفه_بن_زايد سائلين الله له الرحمه و ان يتقبله في فسيح جناته".