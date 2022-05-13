شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار: "أحلام سعيدة" قدم كوميديا راقية وسعيدة بردود الأفعال على دور الكفيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الفنانة انتصار أروع أدوارها خلال الموسم الرمضاني 2022 من خلال مسلسلين ما بين الكوميديا الراقية في مسلسل "أحلام سعيدة" مع النجمة يسرا، ودور السيدة البورسعيدية الكفيفة فى مسلسل "توبة" مع النجم عمرو سعد.

وقالت الفنانة انتصار لـ"الخليج 365": الحمد لله شاركت خلال موسم دراما رمضان 2022 فى عملين مميزين، فمسلسل "أحلام سعيدة" مع النجمتين : يسرا وغادة عادل حقق نسبة مشاهدة كبيرة وقدمنا من خلاله الشكل الكوميدي الاجتماعي الذي نفتقده من فترة في رمضان، فقد قدمت شخصية "مٌدرسة " في مدرسة دولية.

وأضافت انتصار : قدمت دور الكفيفة "ام سيحا" ولاقي استحسانا كبيرا أيضا لدرجة أن المخرج أحمد صالح قال لي: أنت أفضل من قدم دور الكفيفة في السيدات مثلما كان محمود عبد العزيز الأفضل في تقديمه في الرجال.

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، ويشارك فى بطولته كل من يسرا، مى كساب، انتصار، شيماء سيف، غادة عادل، جيهان الشماشرجى، سامى مغاورى، ونبيل نور الدين.