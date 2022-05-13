ما هو موقف “ايلون ماسك” من ترشّح ترامب للانتخابات الرئاسية المقبلة؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 53 دقيقة

آخر تحديث: 13 - مايو - 2022 12:54 مساءً

أعرب الملياردير “ايلون ماسك” عن موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة في أميركا في تغريدات على تويتر.

ورأى ماسك أن “دونالد ترامب” عليه أن يتخطى انتخابات ٢٠٢٤ وان لا يترشح للرئاسة، على الرغم من سعيه الى إستعادة حساب الرئيس السابق على تويتر.

مالك شركة تسلا نشر وجهة نظره من السياسة الاميركية في سلسلة تغريدات مساء الخميس.

وقال إنه يجب على ترامب الا يترشح للرئاسة، لأن “مرشحًا أقل انقسامًا” سيكون أفضل في انتخابات ٢٠٢٤، قبل ان يبدأ بانتقاد “جو بايدن” لاعتقاده بأنه اتى للرئاسة ليحوّل البلاد، معتبرًا ان مجيئه للرئاسة كان بسبب ان الجميع أراد “دراما” أقل.

وكان ماسك اعتبر في تصريحات سابقة أن خطوة تويتر في حجب حساب ترامب كان أخلاقيا قرارًا سيئًا وحماقة مطلقة.

غير أن ذلك لا يعني أنه يؤيد عودة ترامب الى البيت الأبيض، اذ قال: ” ان مرشحًا أقل انقسامًا سيكون أقضل عام ٢٠٢٤، لكنني لا زلت أعتقد أن ترامب يجب ان يعود الى تويتر”.