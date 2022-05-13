سلمى حايك بطلة الجزء الثالث من هذا الفيلم الشهير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهرت الممثلة العالمية سلمى حايك برفقة الممثل الأميركي تشانينغ تاتوم خلال تصوير فيلمهما المقبل Magic Mike 3″ماجيك مايك 3″.

ووفقاً لموقع “الديلي ميل” البريطاني، التقطت عدسات المصورين، صوراً تجمع تاتوم وحايك في لندن، إنكلترا، خلال تصوير الفيلم المقبل. ورجح الجمهور أن الفيلم القادم سوف يتضمن استعراضاً من تاتوم داخل مسرح The Criterion في لندن، بسبب ظهورهما في الصور خارجيْن منه.

وتشارك الممثلة سلمى حايك في الفيلم كبديلة مؤخراً، لزميلتها البريطانية ثاندي نيوتن، التي أعلنت انسحابها بشكل مفاجئ من الفيلم بعد 11 يوماً من التصوير.

ويشار إلى أن أول أجزاء سلسلة ماجيك مايك صدرت عام 2012، وحققت صدى كبيراً، لأنها تتناول قصة فريدة من نوعها لشخصية مايك، راقص يتبنى مراهاً مهنياً ويعلمه كيف يرقص ليجني الأموال وفي نفس الوقت يستمتع بوقته.

ومع نجاح الفيلم، تم تنفيذ أكثر من جزء له، وتضمن نجوماً كباراً منهم ماثيو ماكونهي، ومن المتوقع أن يتم طرح الجزء الثالث على منصة HBO.