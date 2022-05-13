رفعت حذاءها بوجهها على الهواء.. فجر السعيد تتوعد أصالة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد إلى مواطنتها وزميلتها مي العيدان في الهجوم على المغنية السورية أصالة نصري، مهددةً الأخيرة باستخدام الحذاء.

وظهرت السعيد وهي تمسك بيدها حذاءً، وتقول: “أنا ودي أستعملها، والله انشالله بتسمعلها قريباً، في وحدة في بالي بس أصادفها، رح يجيها رد غير لائق”.

وكانت العيدان قد ساندت السعيد في تغريدة كتبت فيها: “صدقيني ماراح اترد ما تملك الشجاعه اتلاقينها قاعده تغني عراقي… أيام الذهبي كانت تغنّي سوري، لما خذت طارق العريان ركزت على المصري، ولما خذت الجواز البحريني أقلبت على الأسد وركزت على الخليجي، الحين تغني جوبي وتركز على الدنابك والكواسير”.

وجاءت التغريدة بعد توجّه السعيد إلى نصري بقولها: “انتي هيييييه… من تقصدين لا يكون آنا… عشان اذا تقصديني عندي رد واذا ما تقصديني ممكن أطوفها لك”، رداً على تشبيه أصالة أعداء النجاح بالكلاب، قائلةً: “بس الحمد لله بيعووا ما بيعضوا”… وأضافت: “للي على راسه بطحة وزعل مفكّر ماشملته بأغنيتي شكراً بصحّح له وشكراً حتى للّي مابيعضّ لو ماعوّيتوا ماكنت أنا كلّ هالسنين موجودة”.

وردّت العيدان على تغريدة نصري قائلةً: “الأصنام ضلت آلاف السنين حول الكعبة قبل الإسلام وكانوا يعبدونها هل معناها إنها كان وضعها سليماً وحقيقة وشيئاً إيجابياً؟ لا طبعاً إلى أن جاءها الحق بالدين الإسلامي وكسروا هالأصنام شر تكسير… قال إيه موجودة طول هالسنين… يا شيخة ما حد جابلي الأذن الوسطى غير صوتك”.