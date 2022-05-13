كاظم الساهر يفتتح “صيف جدة” بأمسية رائعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: افتتح مساء أمس الخميس، النجم العراقي كاظم الساهر أولى حفلات موسم صيف جدّة 2022، اذ انتقل بجمهور مسرح “بنش مارك” إلى حالة من العشق والرومنسية وأطربهم فرحاً وحبّاً من خلال باقة من أروع ما غنّى، منها “قولي أحبّك”، “علّمني حبّك”، “دلّوعتي”، “هل عندك شكّ” وغيرها.

وأعرب الساهر عن سعادته لتواجده مع جمهور جدّة، وشكر شركة “بنش مارك”، على رأسها السيد محمد زكي حسنين، على التميّز في التنظيم وحسن الضيافة.

ومن جهته عبّر الرئيس التنفيذي لشركة “بنش مارك”محمد زكي حسنين عن سعادته قائلا: “سعيدون جدا بافتتاح حفلات موسم جدّة 2022 مع النّجم الكبير كاظم الساهر، الذي أدّى مجموعة من أغانيه، اختارها جمهوره بنفسه، ونسعد دائما في “بنش مارك” بتنظيم حفلات القيصر. فبعد حفلة العيد بالرياض، وحفلة افتتاح موسم جدّة اليوم، نحن بصدد تنظيم حفله الأخير خلال جولته، وسيكون في الرياض ضمن مهرجان “الغناء بالفصحى”الذي تقيمه وزارة الثقافة”.

وأضاف حسنين، “نحن حريصون كل الحرص على إرضاء ذائقة جمهور القيصر، خصوصا وأنّنا مع حفل غدا في الرياض سنكون قد نظّمنا 11 حفل للقدير كاظم الساهر، وهذا أمر نفخر به أكيد”.

ومع افتتاح موسم صيف جدّة شركة “بنش مارك” مستمرّة بتنظيم أقوى الحفلات مع ألمع نجوم الوطن العربي فحفل الأسبوع المقبل سيجمع النجمين وائل كفوري وإليسا.