هدنة قضائية بين جوني ديب وآمبر هيرد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توقفت الجلسات القضائية التي يخضع لها الممثل العالمي جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد، والتي تصدرت عناوين الصحف والأخبار مؤخراً هذا الأسبوع على أن تستكمل الأسبوع المقبل.

وقد كشفت صحيفة نيويورك بوست أنه لم يتم عرض جوني ديب وآمبر هيرد أمام المحكمة هذا الأسبوع، بسبب تأجيل جلسات المرافعة والإجراءات حتى يوم الإثنين المقبل، الموافق 16 مايو/ آيار الجاري؛ لأن القاضية بيني أزكاريت لديها مؤتمرٌ تستعد لحضوره لا يتعلق بالقضية أبداً.

كما ورد في تقرير الصحيفة أنه من المقرر أن تبدأ الجلسة حوالي الساعة 9:30 صباحاً من يوم الإثنين المقبل، كما وأعلنت القاضية بيني أزكاريت أن المرافعات الختامية من المقرر عقدها يوم الجمعة، الموافق 27 مايو/ آيار الجاري.

يشار إلى أن آمبر هير تواجه محاكمة بدعوى التشهير التي رفعها ضدها طليقها الممثل العالمي جوني ديب ومطالبته بتعويض 50 مليون دولار؛ بحجّة تشويه سمعته والتسبب بخسارته الملايين في عمله.

واستمعت المحكمة الأسبوع المنصرم للنجمة آمبر هيرد التي اعتبرت أن استرجاع كل ما حصل معها صعب، حيث قالت للمحكمة: “إنه لأمر مروع أن أعيش كل شيء من جديد”. ومجدداً اتهمت آمبر جوني ديب بالعنف النفسي والجسدي، حيث شرحت أن العنف بدأ لفظياً، واتهامات بالخيانة الزوجية، والاستخفاف المستمر، ثم تحول إلى نوبات عنيفة تضمنت تحطيم الزجاج ولكم الجدران.

وكشفت آمبر أن المرة الأولى التي ضربها فيها جوني ديب كانت عندما سألته عن وشم غريب على ذراعه، وقالت لهيئة المحكمة: “لقد ضحكت حينها لأنني اعتقدت أنه كان يمزح، لكنه صفعني على وجهي مجدداً، وأدركت حينها أن ذلك لم يكن مزاحاً”.

وعلى الرغم من الحزن الذي بدا على آمبر خلال حديثها، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم يتعاطفوا معها بمعظمهم، بل اعتبروا أنها تمثل البكاء، فيما قال آخرون إن أداءها سابقاً بالتمثيل ولعب دور الضحية كان أقوى.