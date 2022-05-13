شكرا لقرائتكم خبر عن سامية عاطف: تخوفت من ظهورى بالحجاب فى "يوتيرن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل قسم الفن باليوم السابع بنجاح مسلسل "يوتيرن"، من خلال ندوة فنية حضرها صناع العمل، حيث تواجدت النجمة ريهام حجاج، والنجمة عبير صبرى، والسيناريست أيمن سلامة، والمخرج سامح عبد العزيز، والفنانات عبير منير ونانسى صلاح وسامية عاطف.

وقالت الفنانة الشابة سامية عاطف حول ترشحها لدورها فى "يوتيرن": "رشحتنى ريهام حجاج للمخرج سامح عبد العزيز، وأريد أن أقول دون مجاملة أو رياء إن كواليس العمل كانت مليئة بالحب والروح والعلاقات الإنسانية، مثل الأطفال الذين يذهبون فى نزهة، مؤكدة: "كنت متخوفة من ظهورى بالحجاب منعا للهجوم، لكن الأستاذ سامح كانت له رؤية بأن تكون الشخصة شبه الكثير من الناس".

وعن تعاونها مع ريهام حجاج، صرحت: "لم أرَ ريهام تتدخل فى تفاصيل العمل، لكن كلنا لدينا تساؤلات حول الشخصيات الأخرى تساعدنا على رسم شخصياتنا وتجسيدها. والمسلسل نجح لأننا كنا متوافقين جدا".

واختتمت: أحب أن أشكر السيناريست أيمن سلامة على هذا الورق، وكل الشخصيات كانت مرسومة حلو قوى، والأستاذ سامح عبد العزيز عظيم فى اللوكيشن.