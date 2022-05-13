مخرج “المداح” يكشف حقيقة وجود جزء ثالث من المسلسل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدث المخرد أحمد سمير فرج، الذي قدم مسلسل “المداح أسطورة الوادي” الجزء الثاني الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2022، عن حقيقة تقديم جزء ثالث من العمل عقب نجاح جزئيه الأول والثاني.

أحمد سمير فرج تحدث في تصريحات صحفية عن عدم استقرار فريق العمل حتى الآن على ما إذا كان سيتم تقديم جزء ثالث من المداح أم لا، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن يعود فقط إلى مطالبات عبر مواقع التواصل لمواصلة تقديم أجزاء من العمل.

وأكد أحمد سمير فرج، بأن الأمر مرهون فقط بوجود فكرة جيدة تكون أفضل من الجزء الثاني الذي تم تقديمه من أيام، حتى يكون هناك ضمانة لنجاحه مثل الجزء السابق، ولكن لم تتواجد تلك الفكرة حتى وقتنا هذا.

وتابع في حديثه، أنه إذا لم يستقر فريق العمل على فكرة جيدة، فلن يتم تقديم جزء ثالث منه.

مسلسل “المداح – أسطورة الوادي” يجمع كلاً من حمادة هلال وهبة مجدي، وسهر الصايغ وأحمد بدير، وخالد سرحان، وأحمد عبد العزيز، وكمال أبو رية، ودنيا عبد العزيز، وولاء الشريف وحنان سليمان وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

وتدور أحداث المسلسل حول “صابر” الذي سَخّر حياته لعلاج الناس بالقرآن والسنة النبوية ولا سيما مع من يعانون من المس الشيطاني أو تعرضوا لأمور السحر وغيرها، وينطلق بحثاً عن الحقيقة فيما يقرأ ويسمع، ويقصد بلاداً ووديان ليتعرف بنفسه على حقيقة ما يسمع، وتأخذه الأحداث من مدينة إلى أخرى وتحمل له الأقدار الكثير من المُفاجآت.