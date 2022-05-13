سيلينا غوميز تعتذر..هل سخرت من زوجة جاستين بيبر؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتذرت النجمة العالمية سيلينا غوميز في منشور خاص على صفحتها في تيك توك، بعد أن وجه رواد التواصل الاجتماعي الاتهام لها بأنها سخرت من زوجة حبيبها السابق جاستين بيبر، هايلي بالدوين.

وكانت سيلينا غوميز قد نشرت فيديو عن روتينها اليومي للعناية بالبشرة إنما بطريقة مضحكة وعفوية، وتزامن نشر الفيديو مع فيديو مشابه لعارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين التي ظهرت وهي تضع المساحيق على وجهها بطريقة احترافية.

فربط معظم محبي هايلي بالدوين ورواد الإنترنت فيديو سيلينا بفيديو زوجة جاستين بيبر، واعتبروا أن سيلينا تسخر منها بالطريقة التي تتصرف بها في الفيديو.

وعلى أثر ذلك نشرت سيلينا على حسابها اعتذاراً مصحوباً بتوضيح أنها؛ حتى لا تعرف ماذا فعلت كتبت فيه: “هذا هو السبب في أنني أؤمن برعاية صحتك العقلية، ليس لديّ أي فكرة عما فعلته، ولكن أنا آسفة حقاً. ليس هناك أي وجود نية سيئة، سيتم الحذف قريباً”.

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد ضجّت مؤخراً بصور قديمة تجمع النجم العالمي جاستين بيبر بزوجته هايلي بالدوين، عندما كانا طفلين.

وأشار رواد الإنترنت إلى أن هايلي كانت واقعة في حب جاستن منذ طفولتها، وحتى قبل أن تبدأ في العمل وتحصد شهرة، واللافت أن ذلك عندما كان جاستين بيبر يعيش قصة حب مميزة مع النجمة العالمية سيلينا غوميز.

وعلى ما يبدو أن هايلي بالدوين تملك شخصية مثابرة، حيث كان جاستين بيبر من ضمن الأحلام التي سعت إلى تحقيقها وحققتها عندما تزوج الثنائي في الـ30 من أيلول/سبتمبر عام 2019، في نيويورك بحفل زفاف مميز للغاية.

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