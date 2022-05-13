دينا الشربيني بطلة “آخر دور” و”يوم 13″ قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش الممثلة المصرية دينا الشربيني نشاطاً فنياً ملحوظاً، تزامناً مع تميّزها في مسلسلها الرمضاني الماضي “المشوار”، حيث تنتظر دينا عرض مسلسلها “آخر دور” المكون من 12 حلقة وفيلم “يوم 13”.

وسيتم عرض مسلسل “آخر دور” على إحدى المنصات الرقمية قريباً، وأما فيلم “يوم 13” فقد انتهت دينا من تصويره منذ عامين وتم تأجيله، حيث يبدأ صناعه في عمليات الدعاية بطرح إعلان تشويقي على السوشيال ميديا خلال الأيام المقبلة.

وعن مسلسلها “آخر دور”، فقد انتهت منه دينا الشربيني قبل شهر رمضان الماضي مباشرة، والذي ينتمي لنوعية الأعمال التشويقية الغامضة، حيث يشارك في بطولته أحمد خالد صالح، ونهى عابدين، وإبراهيم السمان، ومها نصار، وميمي جمال، ومريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

أما فيلم “يوم 13” فتدور أحداثه في إطار رعب مثير، والذي يُعَدّ التجربة الأولى في السينما حيث يقدم بتقنية الـ3D، كما يُشارِك في بطولته أحمد داود، وشريف منير، ومحمد ثروت، ونسرين أمين، وأروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله

وشاركت دينا الشربيني في رمضان الماضي، بمسلسل “المشوار” بطولة محمد رمضان، وبيومي فؤاد، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، وأحمد كمال، ومحمود الليثي، وندا موسى، ومحمد عبده، وكارولين خليل، وسما إبراهيم، وثراء جبيل، وحنان يوسف، وسارة عبد الرحمن، ومحمد جمعة، ومحمد علي رزق، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة “ميديا هب سعدى – جوهر”.

كما عرض لدينا الشربيني سينمائياً مؤخراً فيلم “حامل اللقب” الذي شاركها بطولته هشام ماجد، ومحمد سلام، وأحمد فتحي، وليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت، ومحمد كيلاني، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.