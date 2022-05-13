بإيقاع شبابي راقص.. عبير نعمة تطرح نسخة جديدة من أغنية “بلا ما نحس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد النجاح الكبير الذي حقّقته أغنية “بلا ما نحسّ” للفنّانة عبير نعمة، طرحت شركة Universal Music MENA الأغنية على طريقة الريمكس مع المُنتج الموسيقيّ والدي. جي اللبنانيّ Always April .

يُذكر أنّ أغنية” بلا ما نحس” من كلمات وألحان نبيل الخوري، توزيع وميكس وماسترينغ سليمان دميان، وقد أعدّها Always April على طريقة الريمكس، وهي ستصدر على طريقة الـLyric Video على قناة عبير نعمة الخاصّة على موقع يوتيوب.

عبّرت عبير نعمة عن فرحتها بالأصداء الإيجابيّة التي حصدتها “بلا ما نحسّ” بعد أن تخطت الـ١٠ مليون مُشاهدة على موقع يوتيوب بعد أسابيع قليلة على طرحها وقالت:”بعد النجاح الذي حقّقته الأغنية والأصداء والمحبّة التي لمستها من الناس، تحمّست لفكرة إعادة إطلاقها على طريقة الريمكس مع الدي جي Always April لأنّني مُعجبة بأسلوبه الخاص الذي يُمثّل روح الشباب”. وتابعت:” أتمنّى أن تصل الأغنية بنسختها الجديدة التي تحمل إيقاعاً شبابياً راقصاً لأكبر شريحة من الجمهور”.

من جهته، أعرب Always April عن سعادته الكبيرة بهذا التعاون الفنيّ الذي جمعه بعبير نعمة بخاصّة أنّه يعتبر صوتها من أجمل الأصوات وقال:” أنا وعبير نعمة ننتمي لعائلة Universal Music MENA ، وأحببت كثيراً أغنية “بلا ما نحسّ” من لحظة إطلاقها، وطرحت على الشركة فكرة إعادة توزيعها على طريقة الريمكس بأسلوب خاصّ ورؤية مُختلفة مع الحفاظ على روحها الأساسيّة”.