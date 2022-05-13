مي كساب.. “أحلام سعيدة أرهقني نفسياً ولم أستطع الخروج من الشخصية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صرّحت الفنانة المصرية مي كساب بأن الشخصية التي قدّمتها في مسلسل “أحلام سعيدة” كانت صعبة للغاية وأرهقتها نفسياً، خصوصاً عقب طلب زوجها الزواج عليها بحجة إنجاب الأطفال.

وقالت مي كساب في مداخلة هاتفية مع برنامج “الستات”، الذي تقدّمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة عبر قناة النهار: “تعبّتني نفسياً ومش عارفة أخرج من دوري في المسلسل حتى الآن وبحاول…”.

وأكدت مي كساب أن مشاركتها في المسلسل كانت من خلال تجسيد شخصية “ليلى”، وهي ربّة منزل تعاني مشكلة عدم الإنجاب، وفي إطار مشوار الحياة تتعرف إلى كلٍ من “فريدة” و”شيرين”، وهما النجمتان يسرا وغادة عادل.

وتدور أحداث مسلسل “أحلام سعيدة” في إطار من الدراما الاجتماعية الكوميدية حول عدد من السيدات اللواتي يعانين الأرق وصعوبة في النوم، يجمعهن القدر من خلال لقاءاتهن في عيادة طبيبة نفسية، وتتصاعد الأحداث في إطار من المفارقات الغريبة.