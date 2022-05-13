أكرم حسني يشارك في تحدي “واحد تاني” لـ أحمد حلمي.. والأخير يعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن تحدي “بص الحركة دي”، الذي أطلقه الفنان المصري أحمد حلمي، بهدف ترويج فيلمه الجديد “واحد تاني”، بدأ يجذب النجوم بشكل كبير، فقد قبل عدد منهم فعلاً هذا التحدي، وقاموا بتصوير فيديوهات لرقصاتهم، ونشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

فكرة التحدي راقت لبطل مسلسل “مكتوب عليا”، الفنان أكرم حسني، الذي أعجب بأغنية حلمي، وقرر خوض التحدي بطريقة مختلفة، فقد نشر حسني فيديو له أمام البحر، وهو يقوم بتناول الاسباغيتي تارةً، ويرقص تارةً على أنغام أغنية حلمي، التي أطلقها للتحدي.

صاحب الفكرة وبطل فيلم “واحد تاني”، النجم أحمد حلمي، اعترض على الفور؛ لأن أكرم لم يقم بدعوته لتناول الطعام معه، وعلق قائلاً: “أنا ليه مش معزوم في الحركة دي يا أكررررررررم؟؟؟”، ليرد عليه الأخير بأنه بانتظاره، وكذلك أثنت الممثلة آيتن عامر على خفة دم أكرم، وعلقت: “عسل يا ناس”، وأيضاً تفاعلت الممثلة الكوميدية بدرية طلبة مع الفيديو.

ولم يكن صاحب أغنية “ستو أنا” أول الفنانين المتفاعلين مع حلمي، فقد سبقه المطرب أحمد سعد بقبوله، وقام بتأدية رقصته الخاصة المرافقة لأغنية “بص الحركة دي”، موجهاً تعليقه لصاحب التحدي، وطالباً منه مشاهدة حركاته.

ورغم تعرض الفيلم لبعض الهجوم والانتقاد، فإن حلمي استطاع فعلاً ترويجه على أحسن حال، وهو الأمر الذي تؤكده أرقام مبيعات التذاكر، التي بلغت قيمتها حوالي 37 مليون جنيه مصري خلال 12 يوماً، محلقاً في صدارة إيرادات أفلام العيد، إذ تبوأها منذ اليوم الأول لعرضه في دور السينما المصرية والعربية.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائياً اجتماعياً في أحد السجون، ويقوم بإجراء مقابلات مع المساجين، ويكتب تقارير عن حالاتهم النفسية، وهناك يقابل أحد زملاء دراسته القدامى؛ ليكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجحاً، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهما القدامى؛ ليصطدم بالواقع، وأنه أفشلهم، ما يدفعه لإعادة التفكير بحياته كاملة.

وإلى جانب أحمد حلمي، يشارك في بطولة الفيلم: روبى، نسرين أمين، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، أحمد مالك، ونور إيهاب، إضافة لوجود عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.