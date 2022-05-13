ياسمين عبدالعزيز عن زوجها أحمد العوضي: “حيجبلي جلطة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بحسها الفكاهي، وروحها الكوميدية، داعبت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز زوجها الممثل أحمد العوضي، عن طريق فيديو قامت بمونتاجه عبر تطبيق “تيك توك”، ونشرته بحسابها في “إنستغرام”، وأظهر الفيديو العوضي جالساً، وقد دمجت صورته بتعليق صوتي ضاحك، يقول به أحد الأشخاص باللهجة الصعيدية: “وحياة النبي محمد.. ده اللي حيجبلي جلطة، ما حد حيجبلي جلطة غير ده”.

وجذبت خفة ظل ياسمين العديد من الفنانين المصريين، الذين تفاعلوا مع الفيديو؛ فهبت غادة عبدالرازق للدفاع عن العوضي، وعلقت: “والله ده أطيب وأجدع خلق الله.. ربنا يكرمكم دائماً يارب العالمين”.

وتفاعلت مي عزالدين بوجوه ضاحكة، ومثلها الممثل حسني شتا، وكان العوضي نفسه قد علق على الفيديو بالكثير من الوجوه الضاحكة.

وجذب الفيديو الكثيرين من محبي الزوجين، حتى إنه اقترب من تعدي حاجز المليونَيْ مشاهدة عبر “إنستغرام”، بعد أقل من 24 ساعة من نشره، ما دفع أحد المعلقين للقول بأن الفيديوهات التي تقوم ياسمين بنشرها عبر “إنستغرام” تحصل على مشاهدات أكثر من بعض المسلسلات.

وتغيب الزوجان بشكل كامل عن موسم رمضان الماضي، ولم يظهرا بأي من الأعمال التي عرضت خلال شهر رمضان، فقد كانت ياسمين لاتزال تتعافى من وعكتها الصحية الأخيرة، إلا أنها رغم ذلك استطاعت تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، ولفت الأنظار إليها، بعدما ظهرت بأكثر من شخصية في إعلان مميز لإحدى شركات الاتصالات، ونال ظهورها استحساناً كبيراً من قبل الجمهور، الذين انهالوا عليها بالثناء والمديح؛ حتى تصدر وسم #ياسمين_عبد_العزيز “الترند” بمصر في تلك الأوقات، ونافس إعلانها الكثير من الأعمال الفنية من حيث المشاهدات وردود الأفعال في منصات “السوشيال ميديا”، كما قام الفنان أحمد مكي بتقليد الإعلان خلال مسلسله “الكبير أوي”، وهو الأمر الذي أسعد ياسمين، فعمدت لنشر فيديو تقليد إعلانها معلقة عليه “مكي العسل”.

وفي شهر رمضان 2021، تشاركت ياسمين وزوجها أحمد العوضي بطولة مسلسل “اللي مالوش كبير” مع كل من: خالد الصاوي، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبدالغني، وحقق العمل نجاحاً كبيراً، وقام الكثير من المحطات بعرضه، كما أنه يعرض حالياً على بعض الفضائيات المصرية.