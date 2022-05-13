شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا وبيومى فؤاد يستكملان "مغامرات كوكو".. الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف يوم الاثنين المقبل، النجمين بيومى فؤاد وشيرين رضا تصوير مشاهدهما فى فيلم "مغامرات كوكو" داخل أحد استوديوهات شبرامنت بعد فترة توقف طويلة كانت بسبب انشغال أبطال العمل بتصوير مسلسلات رمضان المنقضى، والفيلم كوميدي تدورأحداثه حول صراع الخير والشر ليس بين البشرولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطرى.

فيلم "مغامرات كوكو"، من بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوى، شيرين رضا، إيهاب فهمى، أوس أوس، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، سيناريو وحوار إيهاب نصار، وإنتاج عمرو طنطاوى، وإخراج إسماعيل فاروق.

كان آخر ظهور للنجمة شيرين رضا من خلال الحلقة 28 من مسلسل "الكبير أوى6"، حيث ألتقى الكبير أحمد مكى مع النجمة شيرين رضا خلال حفل افتتاح مهرجان المزاريطة السينمائى في دورته الأولى.وتغزل الكبير، فى شيرين رضا بأشهر جملة في ملاعب كرة القدم وقال الكبير: "هنا سأسكت قليلاً احترامًا وتقديرًا لهذا الجميل"، والجملة تعود للمعلق الكروي علي الكعبي



