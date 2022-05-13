شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تعلق على تريند "فى رمضان" لـ عمرو مصطفى: المشهد مكتوب كده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة عبير صبرى على تريند "فى رمضان" الذى تم تداوله بكثرة خلال الأيام الماضية، إذ ظهر الملحن عمرو مصطفى فى فيديو قديم يعلق على أحد مشاهد عبير صبرى الذى جمعها بالفنانة غادة عبد الرازق.

وعلقت عبير صبرى فى تصريح لـ"الخليج 365"قائلة: "التريند جه لغاية عندى، وهو مشهد من مسلسل "السيدة الأولى" الذى عرض عام 2014، وكان عبارة عن مشهد ضحك وتهريج بينى وبين غادة عبد الرازق، وكان مكتوب كده.

وأضافت عبير صبرى أن الملحن عمرو مصطفى صديق وله منى كل الاحترام، وسخرت من التريند معه على الفيس بوك وقلت له: "عجبك كدة؟".

وردت الفنانة عبير صبرى على الهجوم الذى تتعرض له زميلتها ريهام حجاج منذ سنوات طويلة، خاصة أنها شاركتها آخر أعمالها "يوتيرن" الذى عرض موسم رمضان الماضى.

وقالت عبير صبرى: "أنا مش محتاجة أجامل حد، بل أنا إضافة لأى عمل أشارك فيه، وتاريخى الفني لا يجبرنى على أن أنافق أحدا. ريهام حجاج مجتهدة وذكية وشاطرة ومحترمة ومخلصة فى عملها، واللى مش عاجبه مايتفرجش عليها، لأن العمل الفني ذائقة. وأود أن أقول إننى استقبلت العديد من الرسائل تحرضنى ضد ريهام حجاج".

وبسؤالها: ألم تتخوف عبير صبرى من لعب دور زوجة تكبر زوجها بـ 15 سنة؟ أجابت: "فى البداية كنت متخوفة، لكن وجدت أنها شخصية جديدة فنيًا وغير مستهلكة دراميا، ونراها كثيرا تلك الأيام، فتفكير الستات تغير الآن، فلا تمانع الفتاة من الزواج من رجل يصغرها طالما كانت مستقلة ماديًا وترى سعادتها معه. وأتمنى أن يتحول هذا الموضوع إلى مسلسل، بشكل عام أنا سعيدة بمشروع "يوتيرن" ككل".