في خطوة غير مسبوقة.. سيف نبيل إلى العالمية مع لعبة PUBG

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة غير مسبوقة، أعلن النجم العراقي سيف نبيل أنه أصبح الوجه الإعلاني للعبة “PUBG” الشهيرة في الشرق الأوسط والعالم، وذلك من خلال إطلاق فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان “لا تلعب وياي”.

أغنية “لا تلعب وياي” هي باللهجة العراقية من كلمات محمد الواصف، وألحان سيف نبيل، وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، اما الفيديو كليب فحمل توقيع المخرج حسام الحسيني.

وظهر سيف نبيل في الكليب بمشاهد تحمل الكثير من التشويق والإثارة وتترجم طابع اللعبة التي تحظى برواج واسع في الوطن العربي، حيث رصدت له ميزانية عالية جدًا ليخرج إلى الجمهور بمستوى يليق بالفنان العراقي الشهير وهذا التعاون العالمي مع لعبة PUBG.

أعلن سيف نبيل عن صدور فيديو كليب “لا تلعب وياي” من خلال صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: “وأخيراً اصبح بامكانكم مشاهدة اغنيتي الجديدة لببجي موبايل ‘لا تلعب وياي’ على قناتي الرسمية في اليوتيوب”.

وحصدت أغنية “لا تلعب وياي” تفاعلًا واسعًا فور صدورها فاقتحمت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا (Trending) على موقع “يوتيوب”، محققةً نسبة مشاهدة مرتفعة في ساعات قليلة، وحرص محبو سيف نبيل من مختلف أنحاء العالم على التفاعل مع جديده وتهنئته.

يذكر أن الفنان سيف نبيل أطلق أغنية “لا تلعب وياي” على جميع المواقع الموسيقية وقناته في موقع “يوتيوب”، بالتعاون مع لعبة “PUBG”.